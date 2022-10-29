Генштаб ВСУ: Общин потери ВС РФ составили 70,25 тыс. человек

За прошедшие сутки ВС Украины ликвидировали около 550 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС России составили 70 250 человек.

За прошедшие сутки ВС Украины ликвидировали около 550 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС России составили 70 250 человек.

Об этом передает Report со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

На 29 октября потери ВС РФ составили: танки - 2 659 (+19), боевые бронированные машины - 5 401 (+23), артиллерийские системы - 1 708 (+9), РСЗО - 380 (+1), средства ПВО - 195 (+3), самолеты - 273 (+1), вертолеты - 252 (+1), БПЛА оперативно-тактического уровня - 1 406 (+5), крылатые ракеты - 351, корабли /катера - 16, автомобильная техника и автоцистерны - 4 107 (+19), специальная техника - 152 (+1).

09.12

За сутки ВС Украины в районе Майорска в Донецкой области уничтожили около 300 российских военнослужащих, которые готовились к нападению.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

В связи с нестабильной работой санитарной авиации, неготовностью медицинской инфраструктуры Белгородской области, стопроцентной загрузкой больниц, противник вынужден эвакуировать раненых автобусами в соседний Воронеж.

За минувшие сутки ВСУ отбили атаки ВС России в районах населенных пунктов Водяное, Каменка и Невельское Донецкой области. Противник нанес 4 ракетных и до 25 авиационных ударов, совершил более 70 обстрелов из РСЗО. Ударам подверглись районы более чем 35 населенных пунктов.