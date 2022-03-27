ВСУ возле Харькова на отдельных направлениях перешли в контрнаступление

Украинские силы обороны недалеко от города Изюм сбили российский самолет, а возле Харькова на отдельных направлениях перешли в контрнаступление.

Украинские силы обороны недалеко от города Изюм сбили российский самолет, а возле Харькова на отдельных направлениях перешли в контрнаступление.

Как передает Report cо ссылкой на УНИАН, об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале.

"Продолжаются бои в Изюмском направлении. Сегодня мобильные подразделения противовоздушной обороны ВСУ в Изюмском районе уничтожили российский истребитель Су-34. Это один из новейших самолетов вражеской армии", - отметил Синегубов.

При этом ВСУ продолжают удерживать позиции возле Харькова, по некоторым направлениям перешли в контрнаступление.

"Этой ночью продолжались обстрелы в Харькове, оккупанты наносили удары из оружия дальнего действия - около 15 раз. За ночь харьковские спасатели выезжали на пожары, вызванные обстрелами оккупантов, в Московский и Слободской район", - говорится в сообщении.

Кроме того, Вооруженные силы Украины выгнали оккупантов еще из одного населенного пункта - из Гусаровки.