ВСУ удержали позиции под Северодонецком и отбили штурм под Славянском

ВС Украины успешно сдержали позиции после атаки российских войск под Северодонецком, также отражен штурм под Славянском.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
"На Харьковском направлении основные усилия противник сосредотачивает на содержании занятых рубежей, пытается не допустить выхода наших подразделений в тыл российской группировки войск, действующей на Славянском направлении. Он обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Дмитровка, Чугуев, Коробочкино, Старая Гнилица и Базалиевка.
На Славянском направлении, недалеко от Богородичного и Долины, украинские воины отразили штурмовые действия ВС РФ. Противник систематически совершал артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Грушуваха, Вернополья, Адамовка и Мазановка. Нанес авиаудары по объектам гражданской инфраструктуры неподалеку от Богородичного.
На Северодонецком направлении продолжает обстрелы подразделений наших войск из артиллерии разных калибров. Нанес авиаудары вблизи Устиновки, Горного и Лисичанска. Не прекращает штурмовые действия для установления полного контроля над городом Северодонецк. Кроме этого города наши воины успешно противодействуют штурмам в районах населенных пунктов Сиротино и Белая Гора.
На Бахмутском направлении, в районах населенных пунктов Николаевка, Вершина и Семигорье, противник ведет наступательные действия, бои продолжаются. Кроме того, противник обстрелял гражданскую инфраструктуру недалеко от Покровского, Николаевки и Белогоровки.
На Авдеевском направлении нанес авиационный удар в районе Нью-Йорка.
Осуществил обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Очеретино, Авдеевка, Каменка, Нетайлово, Никольское и Орехово.
На Южнобужском направлении противник терпит потери. Пытаясь сдержать подразделения сил обороны Украины, обстреливает из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня районы Муравьевки, Тополиного, Белой Криницы и Марьиного. Противник нанес авиационные ракетные удары по объектам гражданской инфраструктуры в районе Очакова и Куцуруба. Ведет воздушную разведку БПЛА.
Одновременно усиливает фортификационное оборудование передовых позиций сооружением долговременных огневых точек.
В акватории Черного и Азовского морей в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины содержатся 5 носителей высокоточного оружия.
По имеющейся информации, в результате значительных потерь в командном составе подразделений воздушно-десантных войск противник вынужден набирать на военную службу офицеров запаса с заключением краткосрочных контрактов сроком на три месяца", - сообщил Генштаб ВСУ.