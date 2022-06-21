ВСУ удержали позиции под Северодонецком и отбили штурм под Славянском

ВС Украины успешно сдержали позиции после атаки российских войск под Северодонецком, также отражен штурм под Славянском.

ВС Украины успешно сдержали позиции после атаки российских войск под Северодонецком, также отражен штурм под Славянском.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

"На Харьковском направлении основные усилия противник сосредотачивает на содержании занятых рубежей, пытается не допустить выхода наших подразделений в тыл российской группировки войск, действующей на Славянском направлении. Он обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Дмитровка, Чугуев, Коробочкино, Старая Гнилица и Базалиевка.

На Славянском направлении, недалеко от Богородичного и Долины, украинские воины отразили штурмовые действия ВС РФ. Противник систематически совершал артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Грушуваха, Вернополья, Адамовка и Мазановка. Нанес авиаудары по объектам гражданской инфраструктуры неподалеку от Богородичного.

На Северодонецком направлении продолжает обстрелы подразделений наших войск из артиллерии разных калибров. Нанес авиаудары вблизи Устиновки, Горного и Лисичанска. Не прекращает штурмовые действия для установления полного контроля над городом Северодонецк. Кроме этого города наши воины успешно противодействуют штурмам в районах населенных пунктов Сиротино и Белая Гора.

На Бахмутском направлении, в районах населенных пунктов Николаевка, Вершина и Семигорье, противник ведет наступательные действия, бои продолжаются. Кроме того, противник обстрелял гражданскую инфраструктуру недалеко от Покровского, Николаевки и Белогоровки.

На Авдеевском направлении нанес авиационный удар в районе Нью-Йорка.

Осуществил обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Очеретино, Авдеевка, Каменка, Нетайлово, Никольское и Орехово.

На Южнобужском направлении противник терпит потери. Пытаясь сдержать подразделения сил обороны Украины, обстреливает из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня районы Муравьевки, Тополиного, Белой Криницы и Марьиного. Противник нанес авиационные ракетные удары по объектам гражданской инфраструктуры в районе Очакова и Куцуруба. Ведет воздушную разведку БПЛА.

Одновременно усиливает фортификационное оборудование передовых позиций сооружением долговременных огневых точек.

В акватории Черного и Азовского морей в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины содержатся 5 носителей высокоточного оружия.

По имеющейся информации, в результате значительных потерь в командном составе подразделений воздушно-десантных войск противник вынужден набирать на военную службу офицеров запаса с заключением краткосрочных контрактов сроком на три месяца", - сообщил Генштаб ВСУ.