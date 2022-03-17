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ВСУ: Российские войска не смогут войти в Киев

ВСУ: Российские войска не смогут войти в Киев "Подступы к Киеву на надежном замке, российские войска в столицу не пройдут".
В регионе
17 марта 2022 г. 17:26
ВСУ: Российские войска не смогут войти в Киев

"Подступы к Киеву на надежном замке, российские войска в столицу не пройдут".

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает Служба связей с общественностью Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Facebook.

В частности, командующий обороной Киева - командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский проверил оборону на северо-западных подступах к столице в населенном пункте Мощун.

"Уже более 12 суток противник безуспешно пытается прорвать оборону украинских защитников на этом направлении. Ожесточенные бои с российско-оккупационными войсками здесь продолжаются как днем, так и ночью. Агрессор несет большие потери в технике и живой силе", - говорится в сообщении.

Пообщавшись с украинскими военными, Сырский отметил, что украинские защитники готовы защищать свою Родину. "А подступы к столице на надежном замке, противник туда не пройдет", - отмечается в сообщении.

Кроме того, боевой дух украинских защитников находится на высоком уровне. "Мы будем уничтожать противника при любой возможности", - отметил Сырский.

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Версия на английском языке Ukraine Armed Forces: Russian troops won’t be able to enter Kyiv

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