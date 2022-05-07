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ВСУ отбили 8 атак на востоке: ВС РФ продолжают блокировать "Азовсталь"

ВСУ отбили 8 атак на востоке: ВС РФ продолжают блокировать "Азовсталь" ВС России не прекращают наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удерживания сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом.
В регионе
7 мая 2022 г. 09:05
ВСУ отбили 8 атак на востоке: ВС РФ продолжают блокировать Азовсталь

ВС России не прекращают наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удерживания сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"На Донецком и Таврическом направлениях противник продолжает осуществлять артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения и применяет оперативно-тактическую авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов по позициям наших войск.

В городе Мариуполь продолжает блокирование подразделений Сил обороны в районе "Азовсталь". Совершал штурмовые действия с целью взятия под контроль территории завода.

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины в течение 6 мая отбито 8 атак врага, уничтожено 3 танка, 8 артиллерийских систем, 7 единиц боевой бронированной техники, 1 автомобиль и 3 единицы специальной инженерной техники противника.

На Слобожанском направлении враг продолжает артиллерийские обстрелы населенных пунктов в районе города Харьков. На Изюмском направлении ведет воздушную разведку с применением БПЛА с целью уточнения позиций войск ВСУ.

На Южнобугском направлении враг наносил огневое поражение с применением артиллерии по позициям украинских войск. Совершил обстрелы гражданской инфраструктуры города Николаев ракетами и реактивными системами залпового огня.

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных сил и Сухопутных войск было поражено 14 БПЛА типа "Орлан", - сказано в сообщении.

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