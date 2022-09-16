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ВСУ освободили более 400 населенных пунктов в Харьковской области

ВСУ освободили более 400 населенных пунктов в Харьковской области ВС Украины в рамках контрнаступления освободили более 400 населенных пунктов Харьковской области. В деоккупированных территориях продолжаются работы по восстановлению жилищной и критической инфраструктуры.
В регионе
16 сентября 2022 г. 16:02
ВСУ освободили более 400 населенных пунктов в Харьковской области

ВС Украины в рамках контрнаступления освободили более 400 населенных пунктов Харьковской области. В деоккупированных территориях продолжаются работы по восстановлению жилищной и критической инфраструктуры.

Как передает Report, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Освобождено 421 населенный пункт. В освобожденные районы постоянно отправляется гуманитарный груз, несмотря на обстрелы", - заявил он.

По его словам, Балаклейская община уже получила более 100 тонн продуктов. Вскоре туда будут направлены генераторы, строительные материалы, медикаменты и другая помощь.

"Харьковгаз" там, где это возможно, проводит обследование и оценку разрушенных сетей, для восстановления газораспределительной системы", - добавил Тимошенко.

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Версия на английском языке Ukraine liberates over 400 settlements in Kharkiv 
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Xarkov vilayətində 400-dən çox yaşayış məntəqəsini azad edib

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