ВСУ освободили более 400 населенных пунктов в Харьковской области

ВС Украины в рамках контрнаступления освободили более 400 населенных пунктов Харьковской области. В деоккупированных территориях продолжаются работы по восстановлению жилищной и критической инфраструктуры.

ВС Украины в рамках контрнаступления освободили более 400 населенных пунктов Харьковской области. В деоккупированных территориях продолжаются работы по восстановлению жилищной и критической инфраструктуры.

Как передает Report, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Освобождено 421 населенный пункт. В освобожденные районы постоянно отправляется гуманитарный груз, несмотря на обстрелы", - заявил он.

По его словам, Балаклейская община уже получила более 100 тонн продуктов. Вскоре туда будут направлены генераторы, строительные материалы, медикаменты и другая помощь.

"Харьковгаз" там, где это возможно, проводит обследование и оценку разрушенных сетей, для восстановления газораспределительной системы", - добавил Тимошенко.