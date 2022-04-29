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ВСУ освободила еще один населенный пункт Харьковской области

ВСУ освободила еще один населенный пункт Харьковской области Вооруженные силы Украины зашли в Русскую Лозовую (Дергачевская громада Харьковской области).
В регионе
29 апреля 2022 г. 08:45
ВСУ освободила еще один населенный пункт Харьковской области

Вооруженные силы Украины зашли в Русскую Лозовую (Дергачевская громада Харьковской области).

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщает глава города Вячеслав Задоренко.

"По информации, которая поступила к нам от проверенного источника из местных жителей, Вооруженные силы Украины зашли в Русскую Лозовую! Сейчас на окраинах села еще продолжаются бои. Ждем официального подтверждения от руководства Харьковской областной военной администрации!", - написал Задоренко на своей странице в Facebook.

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