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СМИ: В результате ударов ВСУ уничтожен завод "Стрела" в Брянской области РФ

СМИ: В результате ударов ВСУ уничтожен завод "Стрела" в Брянской области РФ ВСУ обстреляли завод "Стрела" в Суземском районе Брянской области из РСЗО "Град".
В регионе
4 мая 2025 г. 12:26
СМИ: В результате ударов ВСУ уничтожен завод Стрела в Брянской области РФ

ВСУ обстреляли завод "Стрела" в Суземском районе Брянской области из РСЗО "Град".

Как передает Report со ссылкой на российский Telegram-канал Mash, в результате обстрела два охранника получили легкие травмы.

"Цех и административное здание горят. Предварительно, сам завод уничтожен", - отмечается в сообщении.

По данным РБК-Украина, данный завод связан с ВПК России.

Предприятие "Стрела" специализируется на выпуске трансформаторов, дросселей, автотрансформаторов с плавной регулировкой напряжения, катушек индуктивности, помехоподавляющих фильтров.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna ordusu Rusiyanın “Strela” zavodunu məhv edib

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