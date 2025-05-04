СМИ: В результате ударов ВСУ уничтожен завод "Стрела" в Брянской области РФ

ВСУ обстреляли завод "Стрела" в Суземском районе Брянской области из РСЗО "Град".
Как передает Report со ссылкой на российский Telegram-канал Mash, в результате обстрела два охранника получили легкие травмы.
"Цех и административное здание горят. Предварительно, сам завод уничтожен", - отмечается в сообщении.
По данным РБК-Украина, данный завод связан с ВПК России.
Предприятие "Стрела" специализируется на выпуске трансформаторов, дросселей, автотрансформаторов с плавной регулировкой напряжения, катушек индуктивности, помехоподавляющих фильтров.