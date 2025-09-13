Нефтяной завод в Башкортостане подвергся атаке беспилотника

Беспилотники ВСУ атаковали предприятие "Башнефти". Пострадавших и погибших в результате инцидента нет.

Как передает Report, об этом сообщил глава Республики Башкортостан (РФ) Радий Хабиров.

"Один из БПЛА был обнаружен, за ним проводилось слежение. Силами охраны предприятия открыт огонь из крупнокалиберного стрелкового оружия. Беспилотный аппарат получил повреждения и упал на территории завода. Производственная площадка получила незначительные повреждения, возник пожар, который в настоящее время ликвидируют", - написал Хабиров в соцсетях.

Он уточнил, что после этого был сбит еще один БПЛА. Масштаб последствий его падения пока уточняется.