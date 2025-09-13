Нефтяной завод в Башкортостане подвергся атаке беспилотника
В регионе
- 13 сентября, 2025
- 18:11
Беспилотники ВСУ атаковали предприятие "Башнефти". Пострадавших и погибших в результате инцидента нет.
Как передает Report, об этом сообщил глава Республики Башкортостан (РФ) Радий Хабиров.
"Один из БПЛА был обнаружен, за ним проводилось слежение. Силами охраны предприятия открыт огонь из крупнокалиберного стрелкового оружия. Беспилотный аппарат получил повреждения и упал на территории завода. Производственная площадка получила незначительные повреждения, возник пожар, который в настоящее время ликвидируют", - написал Хабиров в соцсетях.
Он уточнил, что после этого был сбит еще один БПЛА. Масштаб последствий его падения пока уточняется.
Последние новости
19:16
В Словакии два человека погибли при крушении спортивного самолетаДругие страны
19:10
Фото
В Хырдалане жильцов многоэтажки эвакуировали из-за пожараПроисшествия
18:56
В Грузии арестован экс-министр обороны Бурчуладзе - ОБНОВЛЕНОВ регионе
18:51
Фото
Вернувшимся в село Дашбулаг жителям вручили ключи от новых домов - ОБНОВЛЕНО-2Внутренняя политика
18:38
Во Франции левые в парламенте внесут резолюцию о недоверии ЛекорнюДругие страны
18:34
МИД Турции осудил теракт в ПакистанеВ регионе
18:32
В Баку будут изменены схемы движения ряда автобусных маршрутовИнфраструктура
18:24
CNN: Расследование убийства Кирка вызывает сомнения в компетентности главы ФБРДругие страны
18:11