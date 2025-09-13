Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар

    Нефтяной завод в Башкортостане подвергся атаке беспилотника

    В регионе
    • 13 сентября, 2025
    • 18:11
    Нефтяной завод в Башкортостане подвергся атаке беспилотника

    Беспилотники ВСУ атаковали предприятие "Башнефти". Пострадавших и погибших в результате инцидента нет.

    Как передает Report, об этом сообщил глава Республики Башкортостан (РФ) Радий Хабиров. 

    "Один из БПЛА был обнаружен, за ним проводилось слежение. Силами охраны предприятия открыт огонь из крупнокалиберного стрелкового оружия. Беспилотный аппарат получил повреждения и упал на территории завода. Производственная площадка получила незначительные повреждения, возник пожар, который в настоящее время ликвидируют", - написал Хабиров в соцсетях.

    Он уточнил, что после этого был сбит еще один БПЛА. Масштаб последствий его падения пока уточняется. 

    российско-украинская война Башкортостан атака беспилотников
    Başqırdıstanda neft emalı zavoduna dron hücumu olub

    Последние новости

    19:16

    В Словакии два человека погибли при крушении спортивного самолета

    Другие страны
    19:10
    Фото

    В Хырдалане жильцов многоэтажки эвакуировали из-за пожара

    Происшествия
    18:56

    В Грузии арестован экс-министр обороны Бурчуладзе - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    18:51
    Фото

    Вернувшимся в село Дашбулаг жителям вручили ключи от новых домов - ОБНОВЛЕНО-2

    Внутренняя политика
    18:38

    Во Франции левые в парламенте внесут резолюцию о недоверии Лекорню

    Другие страны
    18:34

    МИД Турции осудил теракт в Пакистане

    В регионе
    18:32

    В Баку будут изменены схемы движения ряда автобусных маршрутов

    Инфраструктура
    18:24

    CNN: Расследование убийства Кирка вызывает сомнения в компетентности главы ФБР

    Другие страны
    18:11

    Нефтяной завод в Башкортостане подвергся атаке беспилотника

    В регионе
    Лента новостей