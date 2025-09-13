İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Başqırdıstanda neft emalı zavoduna dron hücumu olub

    Digər ölkələr
    • 13 sentyabr, 2025
    • 18:26
    Başqırdıstanda neft emalı zavoduna dron hücumu olub

    Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin pilotsuz uçuş aparatları (PUA) "Başneft"in müəssisəsinə hücum edib. Hadisə nəticəsində ölən və yaralanan olmayıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Başqırdıstan Respublikasının rəhbəri Radiy Xabirov məlumat paylaşıb. 

    Onun sözlərinə görə, hadisə nəticəsində baş verən yanğının söndürülməsi istiqamətində işlər davam etdirilir. 

    R.Xabirov PUA-ların zərərsizləşdirildiyini bildirib. 

    Başqırdıstan PUA Xabirov
    Нефтяной завод в Башкортостане подвергся атаке беспилотника

    Son xəbərlər

    19:02

    Gürcüstanda keçmiş müdafiə naziri Burçuladze həbs edilib - YENİLƏNİB

    Region
    18:59

    CNN: Kirk cinayətinin təhqiqatı FTB rəhbərinin səriştəsinə dair şübhələr yaradır

    Digər ölkələr
    18:44
    Foto

    Xırdalanda çoxmərtəbəli binada yanğın baş verib, sakinlər təxliyə edilib

    Hadisə
    18:38

    Türkiyədə ağır yol qəzası olub, 15 nəfər xəsarət alıb

    Region
    18:33
    Foto

    Daşbulaq kəndinə köçən ailələrə mənzillərin açarları təqdim olunub – YENİLƏNİB-2

    Daxili siyasət
    18:28

    "Sumqayıt"ı məğlub edən "İmişli"yə texniki məğlubiyyət veriləcək

    Futbol
    18:26

    Başqırdıstanda neft emalı zavoduna dron hücumu olub

    Digər ölkələr
    18:22

    Türkiyə XİN Pakistandakı terror hücumunu pisləyib

    Region
    18:14

    Pakistanda daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 100-ü keçib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti