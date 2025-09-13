Başqırdıstanda neft emalı zavoduna dron hücumu olub
- 13 sentyabr, 2025
- 18:26
Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin pilotsuz uçuş aparatları (PUA) "Başneft"in müəssisəsinə hücum edib. Hadisə nəticəsində ölən və yaralanan olmayıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Başqırdıstan Respublikasının rəhbəri Radiy Xabirov məlumat paylaşıb.
Onun sözlərinə görə, hadisə nəticəsində baş verən yanğının söndürülməsi istiqamətində işlər davam etdirilir.
R.Xabirov PUA-ların zərərsizləşdirildiyini bildirib.
