Baku TV в 2025 году отличился международным сотрудничеством и сильными медиапоказателями

    Медиа
    30 декабря, 2025
    18:10
    2025 год стал для Baku TV знаковым с точки зрения профессиональной журналистики, расширения международного сотрудничества и укрепления цифровых показателей.

    Как сообщает Report, входящий в состав Global Media Group телеканал на протяжении года сохранял приверженность принципам оперативности, объективности и ответственной журналистики, тем самым усилив свои позиции как на внутреннем, так и на международном медиарынке.

    В отчетный период Baku TV успешно прошел повторный аудит на соответствие международным стандартам управления.

    В ходе проверки было подтверждено соответствие, функциональность и устойчивость применяемых в компании управленческих механизмов требованиям международных стандартов ISO 9001:2015 (Системы менеджмента качества), ISO 14001:2015 (Системы экологического менеджмента) и ISO 45001:2018 (Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда).

    2025 год также стал важным этапом в расширении международных медиа-партнерств Baku TV.

    В течение года телеканал подписал меморандумы о сотрудничестве с ведущими медиаструктурами Казахстана и Узбекистана, что способствовало развитию региональных медиасвязей и расширению международного информационного обмена.

    Деятельность Baku TV получила высокую оценку и на государственном уровне.

    В связи со 150-летием азербайджанской национальной прессы ряд сотрудников телеканала были удостоены медали "Терегги" и юбилейной медали "150-летие азербайджанской национальной прессы" за заслуги в сфере медиа.

    В 2025 году состоялась презентация короткометражного документального фильма "Слово", ставшего победителем международного кинофестиваля в Лос-Анджелесе.

    Кроме того, фильм производства Baku TV "Мир Оджагова" был удостоен кинопремии "Золотая фея – 2025".

    На протяжении года Baku TV активно реализовывал инициативы в сфере социальной ответственности и устойчивого развития, включая экологические мероприятия, акции по очистке территорий и проекты по озеленению.

    Одним из ключевых проектов корпоративной социальной ответственности телеканала стала Цифровая медиашкола, в рамках которой в течение года обучение прошли более 50 участников.

    Проект нацелен на подготовку будущих профессионалов медиаотрасли и формирование кадрового потенциала в соответствии с современными стандартами журналистики.

    Цифровые показатели Baku TV в 2025 году вновь подтвердили лидерские позиции канала. Как и в предыдущем году, общее количество просмотров на платформе YouTube превысило один миллиард, а число подписчиков достигло более 2 500 000.

    Это еще раз укрепило статус Baku TV как одной из самых популярных новостных и информационных платформ региона.

    Baku TV
    "Baku TV" 2025-ci ildə beynəlxalq əməkdaşlıqlar və güclü media göstəriciləri ilə fərqlənib

