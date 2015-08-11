Встречи премьера Турции с оппозицией по формированию правительства пройдут в конце недели

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции и глава Партии справедливости и развития (ПСР) Ахмет Давутоглу и лидер Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу проведут второй раунд переговоров о формировании коалиционного правительства в конце рабочей недели. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель НРП Халюк Коч по окончании первой встречи политиков.

Переговоры Давутоглу и Кылычдароглу продолжались около 4,5 часа.

В течение последних трех недель представители двух партий провели консультации и выработали рамки дискуссии о формировании правительства. Если Давутоглу и Кылычдароглу не удастся договориться, то, вероятно, встанет вопрос о досрочных парламентских выборах.

"Мы стараемся работать ответственно. Мы не ставим свои партийные интересы выше интересов страны. В этих рамках мы ведем переговоры. Следующая встреча пройдет в четверг или пятницу", - сказал Коч.

По словам и.о. министра культуры и туризма Турции и депутата от ПСР Омера Челика, который также участвует в переговорах, "пока решения нет". "Лидеры обсудили темы, по которым у партий был консенсус, и ряд нерешенных вопросов. Наша главная задача - не оставить Турцию без правительства", - сказал он.