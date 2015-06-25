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    ​Встреча турецких и израильских дипломатов подтвердилась

    Мевлют Чавушоглу: Как можно договариваться, не встречаясь?

    Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил встречу дипломатов страны с израильскими представителями.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, министр иностранных дел сообщил, что для нормализации турецко-израильских отношений проведение подобных встреч - нормальное явление.

    По информации, советник министра иностранных дел Турции Ферудин Синироглу встретился в Италии с директором министерства иностранных дел Израиля. Подтвердивший данную встречу министр заявил: "Как можно договариваться, не встречаясь? Между странами ведутся переговоры на уровне специалистов".

    М.Чавушоглу также затронул вопрос компенсации семьям погибших во время событий на судне Mavi Marmara и блокады Газы: "Мы ждем ответа от противоположной стороны. Из-за внутриполитических процессов в Израиле этот процесс затянулся". 

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