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    Обнародовано время встречи президентов Турции и России

    Дмитрий Медведев: Мы договорились ускорить подготовку проектов программных документов о том, как нам работать на будущее

    Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана запланирована на первую половину 2017 года.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом.

    "Мы договорились ускорить подготовку проектов программных документов о том, как нам работать на будущее. А также подготовить все необходимые документы к заседанию Совета сотрудничества высшего уровня, который на уровне президентов планируется в первой половине следующего года", - заявил Медведев.

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