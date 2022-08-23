О нас

Заседание комиссии по делимитации границы с Арменией планируется в конце августа

Заседание комиссии по делимитации границы с Арменией планируется в конце августа Встреча представителей комиссии по вопросам делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы планируется в августе в Москве. Как передает Report cо ссылкой на "Sputnik Армения", об этом заявили в офисе вице-премьера Армении Мгера Григоряна.
В регионе
23 августа 2022 г. 15:47
Заседание комиссии по делимитации границы с Арменией планируется в конце августа

Встреча представителей комиссии по вопросам делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы планируется в августе в Москве. Как передает Report cо ссылкой на "Sputnik Армения", об этом заявили в офисе вице-премьера Армении Мгера Григоряна.

"Отдельная повестка вопросов на данный момент не определена", - сказали в офисе.

24 мая на границе состоялась встреча вице-премьеров Азербайджана и Армении – Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна. Это были первые переговоры в рамках работы комиссий по делимитации и пограничной безопасности.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Media: Azerbaijani and Armenian representatives on border delimitation to meet this month
Версия на азербайджанском языке KİV: "Sərhədlərin müəyyənləşməsi üzrə Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələrinin növbəti görüşü bu ay keçiriləcək"

Самое важное

Чавушоглу: Армяне уходят с оккупированных территорий, вновь оставляя за собой разрушения
Чавушоглу: Армяне уходят с оккупированных территорий, вновь оставляя за собой разрушения
23 августа 2022 г. 12:32
Чавушоглу: Стабильность на Южном Кавказе невозможна без мира между Азербайджаном и Арменией
Чавушоглу: Стабильность на Южном Кавказе невозможна без мира между Азербайджаном и Арменией
23 августа 2022 г. 12:15
Азербайджанских спортсменов и тренеров, показавших высокие результаты на Исламиаде, наградят
Азербайджанских спортсменов и тренеров, показавших высокие результаты на Исламиаде, наградят
22 августа 2022 г. 19:00
Упрощены визовые процедуры для прибывающих в Азербайджан в рамках визита в Катар в связи с ЧМ по футболу
Упрощены визовые процедуры для прибывающих в Азербайджан в рамках визита в Катар в связи с ЧМ по футболу
22 августа 2022 г. 18:35
В Азербайджане утверждены надбавки к зарплатам учителей, директоров и замдиректоров
В Азербайджане утверждены надбавки к зарплатам учителей, директоров и замдиректоров
22 августа 2022 г. 16:14
Награждена группа военнослужащих Службы безопасности президента
Награждена группа военнослужащих Службы безопасности президента
22 августа 2022 г. 09:59
Президент Сербии позвонил Ильхаму Алиеву
Президент Сербии позвонил Ильхаму Алиеву
21 августа 2022 г. 16:44
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану
21 августа 2022 г. 10:29
Продолжается тушение пожара в Сиазани
ФотоПродолжается тушение пожара в Сиазани
20 августа 2022 г. 12:49
В Азербайджане упрощен порядок выдачи пособий новорожденным
В Азербайджане упрощен порядок выдачи пособий новорожденным
20 августа 2022 г. 11:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi