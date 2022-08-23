Заседание комиссии по делимитации границы с Арменией планируется в конце августа

Встреча представителей комиссии по вопросам делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы планируется в августе в Москве. Как передает Report cо ссылкой на "Sputnik Армения", об этом заявили в офисе вице-премьера Армении Мгера Григоряна.

Встреча представителей комиссии по вопросам делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы планируется в августе в Москве. Как передает Report cо ссылкой на "Sputnik Армения", об этом заявили в офисе вице-премьера Армении Мгера Григоряна.

"Отдельная повестка вопросов на данный момент не определена", - сказали в офисе.

24 мая на границе состоялась встреча вице-премьеров Азербайджана и Армении – Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна. Это были первые переговоры в рамках работы комиссий по делимитации и пограничной безопасности.