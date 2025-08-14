О нас

Встреча глав РФ и США на Аляске состоится 15 августа в 11:30 часов по местному времени

14 августа 2025 г. 13:15
Встреча глав РФ и США на Аляске состоится 15 августа в 11:30 часов по местному времени

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске состоится 15 августа примерно в 11:30 часов по местному времени (около 23:30 часов по бакинскому времени).

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Встреча состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

По словам Ушакова, она пройдет в формате тет-а-тет, с участием переводчиков.

"Затем состоятся переговоры в составе делегаций, и эти переговоры продолжатся за рабочим завтраком", - добавил он.

Ушаков добавил, что президенты проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров на Аляске.

Он отметил, что подготовка к встрече президентов двух стран вступила в завершающую фазу, ее программа уже согласована.

"С учетом того, что о встрече было объявлено лишь пять дней назад, то есть, в ночь с прошлой пятницы на субботу, все делается в интенсивном режиме, решается масса технических вопросов, в том числе визовых и, конечно, в первую очередь ведется активная проработка политической составляющей саммита", - сказал он.

Версия на английском языке Meeting of heads of Russia, US in Alaska to take place on August 15 at 11:30 local time
Версия на азербайджанском языке Sabah baş tutacaq Tramp-Putin görüşü təkbətək formatda keçiriləcək

