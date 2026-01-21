Встреча делегаций Украины и США запланирована на сегодня в Давосе

Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Украинская переговорная делегация проведет переговоры с представителями США в Давосе вечером в среду, 21 января.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник.

    "Запланировано на вечер", - сказал он.

    Глава украинской делегации на переговорах с США, секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов и глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия находятся в Давосе, где уже провели ряд встреч.

    20 января Умеров написал в соцсетях, что вместе с Арахамией провел встречу с советниками по нацбезопасности Франции, Германии и Великобритании. Стороны "синхронизировали подходы к гарантиям безопасности и дальнейшей дипломатической работе".

    Секретарь СНБО анонсировал следующие встречи с партнерами по гарантиям безопасности, экономического развития и восстановления Украины.

