Всеобщая перепись населения состоится в Грузии

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Всеобщая перепись населения начнется в Грузии 5 ноября. Как сообщает Report cо ссылкой на грузинские СМИ, за две недели около 10 тысяч специально подготовленных "переписчиков" должны будут обойти каждую квартиру и каждый дом в стране.

Перепись населения будет продолжаться до 9 ноября, в ходе опросов будет фиксироваться состав семей и социально-экономическая ситуация.

Предварительные общие данные переписи по стране будут опубликованы в апреле 2015 года, а окончательные результаты — в апреле 2016 года.

Последний раз перепись населения проводилась в Грузии в 2002 году. По ее данным, население Грузии составило 4 млн 371 тыс. человек.

Планировалось проведение переписи в 2010 году, но тогда было отложено из-за нехватки средств.