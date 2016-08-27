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    Все погибшие в результате пожара в Москве были гражданами Киргизии

    Пожар произошел после того, как рабочие заступили на утреннюю смену

    Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Все погибшие в результате пожара на складе типографии на Алтуфьевском шоссе в Москве были гражданами Киргизии, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    "По предварительной информации, имеющейся на этот момент, все погибшие - граждане Киргизии, которые работали на складе этой типографии", - сообщил источник в правоохранительных органах.

    Он также отметил, что все погибшие работали в Москве легально. Пожар, по его словам, произошел после того, как рабочие заступили на утреннюю смену.

    Погибшие в результате пожара на складе в Москве задохнулись во сне.

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