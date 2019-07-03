Все больше россиян проявляют интерес к покупке недвижимости в Грузии

Число граждан России, планирующих приобрести квартиры в Грузии, выросло примерно в 5 раз.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом пишет издание "Коммерсантъ".

В первой половине этого года количество обращений россиян в связи с выбором недвижимости в Грузии выросло в годовом сравнении приблизительно в 4,7 раза. В рейтинге популярности Грузия поднялась с 23 на 15 место.

Повышенный интерес связан с тем, что в Грузии закон разрешает иностранцам приобретать недвижимость, приемлемыми ценами и привлекательным качеством.

Согласно анализу, отмечается, что напряженность в российско-грузинских отношениях последнего времени не отразится на интересе россиян к грузинской недвижимости.