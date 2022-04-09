ВС Украины освободили еще один населенный пункт

ВСУ полностью освободили от российских войск село Ольховка Харьковской области.

ВСУ полностью освободили от российских войск село Ольховка Харьковской области.

Как передает Report, об этом сообщил в Facebook руководитель Харьковского гарнизона Сергей Мельник.

"Еще одно направление на Харьковщине освобождено от врага-поселок Ольховка! Ситуация на указанном направлении - управляемая и контролируется силами сектора безопасности и обороны Харьковской области", - написал Мельник.

Он также добавил, что в ходе работы была оказана необходимая гуманитарная помощь местным жителям в виде пищевых наборов и бытовых средств индивидуальной гигиены.