ВС Украины освободили еще один населенный пункт

ВСУ полностью освободили от российских войск село Ольховка Харьковской области.
Как передает Report, об этом сообщил в Facebook руководитель Харьковского гарнизона Сергей Мельник.
"Еще одно направление на Харьковщине освобождено от врага-поселок Ольховка! Ситуация на указанном направлении - управляемая и контролируется силами сектора безопасности и обороны Харьковской области", - написал Мельник.
Он также добавил, что в ходе работы была оказана необходимая гуманитарная помощь местным жителям в виде пищевых наборов и бытовых средств индивидуальной гигиены.