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ВС Украины освободили еще один населенный пункт

ВС Украины освободили еще один населенный пункт ВСУ полностью освободили от российских войск село Ольховка Харьковской области.
В регионе
9 апреля 2022 г. 19:24
ВС Украины освободили еще один населенный пункт

ВСУ полностью освободили от российских войск село Ольховка Харьковской области.

Как передает Report, об этом сообщил в Facebook руководитель Харьковского гарнизона Сергей Мельник.

"Еще одно направление на Харьковщине освобождено от врага-поселок Ольховка! Ситуация на указанном направлении - управляемая и контролируется силами сектора безопасности и обороны Харьковской области", - написал Мельник.

Он также добавил, что в ходе работы была оказана необходимая гуманитарная помощь местным жителям в виде пищевых наборов и бытовых средств индивидуальной гигиены.

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Версия на азербайджанском языке ФотоUkrayna ordusu Xarkov vilayətinin daha bir yaşayış məntəqəsini azad edib

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