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ВС Турции за день нейтрализовали 14 террористов на севере Сирии

ВС Турции за день нейтрализовали 14 террористов на севере Сирии Спецназ Турции нейтрализовал 9 террористов YPG (сирийское крыло PKK) на севере Сирии.
В регионе
9 февраля 2022 г. 21:20
ВС Турции за день нейтрализовали 14 террористов на севере Сирии

Спецназ Турции нейтрализовал 9 террористов YPG (сирийское крыло PKK) на севере Сирии.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

Боевики открыли огонь и пытались совершить нападение на зону проведения операции "Щит Евфрата".

Тем самым число террористов, нейтрализованных сегодня, достигло 14, отметили в ведомстве.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников сил безопасности Турции и 6 800 мирных жителей.

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