ВС Турции за день нейтрализовали 14 террористов на севере Сирии

Спецназ Турции нейтрализовал 9 террористов YPG (сирийское крыло PKK) на севере Сирии.

Спецназ Турции нейтрализовал 9 террористов YPG (сирийское крыло PKK) на севере Сирии.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

Боевики открыли огонь и пытались совершить нападение на зону проведения операции "Щит Евфрата".

Тем самым число террористов, нейтрализованных сегодня, достигло 14, отметили в ведомстве.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников сил безопасности Турции и 6 800 мирных жителей.