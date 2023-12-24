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ВС Турции уничтожили 29 объектов террористов РКК на севере Ирака и Сирии

ВС Турции уничтожили 29 объектов террористов РКК на севере Ирака и Сирии Турецкая армия нанесла массированные удары с воздуха по объектам террористов РКК на севере Ирака и Сирии, уничтожено 29 целей.
В регионе
24 декабря 2023 г. 00:44
ВС Турции уничтожили 29 объектов террористов РКК на севере Ирака и Сирии

Турецкая армия нанесла массированные удары с воздуха по объектам террористов РКК на севере Ирака и Сирии, уничтожено 29 целей.

Как передает Report, об этом сообщило Минобороны республики.

"23 декабря в 22:00 (23:00 бакинское время - ред.) была проведена воздушная операция против объектов террористов на севере Ирака и Сирии. Уничтожено 29 целей, в том числе убежища, укрытия, нефтяные объекты и хранилища", - говорится в сообщении.

Удары были нанесены в ответ на нападения боевиков на турецких военнослужащих в районе Зап 22 и 23 декабря.

Ранее сообщалось, что за два дня в зоне проведения операции "Пендже-Килит" на севере Ирака погибли 12 человек.

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