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ВС Турции уничтожили 17 террористов на севере Сирии

ВС Турции уничтожили 17 террористов на севере Сирии Турецкая армия уничтожила 17 террористов в приграничных районах Сирии.
В регионе
19 сентября 2022 г. 13:02
ВС Турции уничтожили 17 террористов на севере Сирии

Турецкая армия уничтожила 17 террористов в приграничных районах Сирии.

Как передает Report со ссылкой Anadolu, об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

В числе нейтрализованных боевиков - террористы, причастные к ракетному обстрелу военного блокпоста в районе Сурудж (провинция Шанлыурфа, юго-восток Турции) , в результате чего 18 сентября погиб военнослужащий, еще один получил ранение.

В ходе операции, в которой были задействованы артиллерийские части и ударные БПЛА, уничтожены до 80 объектов террористов.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə Ordusu Suriyada 17 terrorçu məhv edib

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