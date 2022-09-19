ВС Турции уничтожили 17 террористов на севере Сирии

Турецкая армия уничтожила 17 террористов в приграничных районах Сирии.
Как передает Report со ссылкой Anadolu, об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.
В числе нейтрализованных боевиков - террористы, причастные к ракетному обстрелу военного блокпоста в районе Сурудж (провинция Шанлыурфа, юго-восток Турции) , в результате чего 18 сентября погиб военнослужащий, еще один получил ранение.
В ходе операции, в которой были задействованы артиллерийские части и ударные БПЛА, уничтожены до 80 объектов террористов.