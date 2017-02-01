 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ВС Турции обнародовали название очередного сирийского города, который будет очищен от террористов

    Турецкие военнослужащие вместе с Сирийской армией свободы двигаются к центру Эль-Баба

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ После полного обеспечения безопасности в сирийском городе Эль-Баб начнется операция по очистке от террористов города Менбидж. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, информацию об этом распространил Генштаб ВС Турции. 

    Сообщается, что турецкие военнослужащие в рамках операции Fırat kalkanı (“Щит Евфрата”) вместе с Сирийской армией свободы двигаются к центру Эль-Баба. Террористическая группировка ИГИЛ потеряла контроль над большей частью города Эль-Баб и сохранила за собой только небольшую территорию в 3 км между селами Гуз и Туман. 

    Отметим, что Менбидж контролируют сирийские ветви РПК - YPG и PYD. 

    Напомним, что операция Fırat kalkanı, проводимая ВС Турции в Сирии, началась 24 августа 2014 года. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi