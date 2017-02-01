ВС Турции обнародовали название очередного сирийского города, который будет очищен от террористов

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ После полного обеспечения безопасности в сирийском городе Эль-Баб начнется операция по очистке от террористов города Менбидж.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, информацию об этом распространил Генштаб ВС Турции.

Сообщается, что турецкие военнослужащие в рамках операции Fırat kalkanı (“Щит Евфрата”) вместе с Сирийской армией свободы двигаются к центру Эль-Баба. Террористическая группировка ИГИЛ потеряла контроль над большей частью города Эль-Баб и сохранила за собой только небольшую территорию в 3 км между селами Гуз и Туман.

Отметим, что Менбидж контролируют сирийские ветви РПК - YPG и PYD.

Напомним, что операция Fırat kalkanı, проводимая ВС Турции в Сирии, началась 24 августа 2014 года.