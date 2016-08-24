ВС Турции начали операцию по освобождению Джераблуса

Баку. 24 Августа. REPORT.AZ/ Силы специального назначения ВС Турции и ВВС коалиции начали военную операцию по освобождению прилегающего к сирийскому городу Алеппо региона Джераблус от террористической организации ИГИЛ.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на странице агентства в Twitter.

"Турецкая армия, воздушные силы коалиции начали военную операцию в Сирии по очистке региона Джараблус от ИГ", - говорится в сообщении.

Там же со ссылкой на официальных лиц сообщается, что операция в Джараблусе направлена на очистку турецкой границы от террористических групп, поддержку территориальной целостности Сирии.

Также, согласно информации, военные самолеты ВВС Турции нанесли удары по целям террористической организации ДАЕШ в прилегающем к сирийском городу Алеппо регионе Джераблус.