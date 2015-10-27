ВС Сирии: прибывшие из Турции самолеты вывезли 500 боевиков ИГИЛ

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Прибывшие в Сирию из Турции самолеты вывезли 500 боевиков ИГИЛ, сообщил официальный представитель Вооруженных сил Сирии, бригадный генерал Али Майхуб, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"26 октября, согласно разведданным, в аэропорт города Аден (Йемен) прибыли 4 самолета из Турции. Два из них принадлежат турецким авиалиниям, один — катарским авиалиниям и еще один самолет принадлежит авиакомпании ОАЭ. На борту самолетов находились более 500 боевиков террористической организации ИГ, их вывезли из Сирии, спасая от российских авиаударов", — отметил Майхуб.

"Боевиков встретили офицеры саудовской коалиции, которые вывезли их из аэропорта тремя группами. Первая направилась в город Эль-Баб провинции Мандеб, вторая — в Маариб, третья — в саудовские провинции Джазан и Асир. Боевики должны принять участие в операции наземной коалиции, понесшей огромные потери в последних боях с хоуситами. По имеющейся информации, в скором времени операции по вывозу террористов ИГ из Сирии будут продолжены", — отметил он.