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    ВС Ирана получили беспилотник вертикального взлета

    Новый БПЛА предназначен для сбора разведданных и ведения аэрофотосъемки

    Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Завершены работы по созданию первого иранского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) вертикального взлета. 

    Как передает Report со ссылкой на агентство Tasnim, оборонно-промышленный комплекс Ирана создал беспилотник "Рохам", который способен совершать вертикальный взлет и вертикальную посадку. Он не требует полосы для разбега и может применяться на ограниченных площадках в условиях горной и лесистой местности. 

    Новый иранский БПЛА предназначен для сбора разведданных и ведения аэрофотосъемки.

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