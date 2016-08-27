ВС Ирана получили беспилотник вертикального взлета

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Завершены работы по созданию первого иранского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) вертикального взлета.

Как передает Report со ссылкой на агентство Tasnim, оборонно-промышленный комплекс Ирана создал беспилотник "Рохам", который способен совершать вертикальный взлет и вертикальную посадку. Он не требует полосы для разбега и может применяться на ограниченных площадках в условиях горной и лесистой местности.

Новый иранский БПЛА предназначен для сбора разведданных и ведения аэрофотосъемки.