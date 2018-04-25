Врио премьера Армении рассказал, почему отменили встречу с Пашиняном

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Врио премьера Армении Карен Карапетян заявил, что запланированная в среду встреча с лидером оппозиции Николом Пашиняном была отменена из-за предъявленных властям новых требований.

Как передает Report, "Информирую, что заранее анонсированная встреча не состоится, так как Пашинян в одностороннем порядке выдвинул новые требования, в частности формата, повестки и освещения встречи", — говорится в заявлении Карапетяна, размещенном на правительственном сайте.

По его словам, Пашинян предложил список участников со стороны властей, а также заявил, что будет вести переговоры исключительно вокруг своей повестки.

"Это не переговоры или диалог, а озвучивание только своего мнения и своей повестки, вплоть до определения вместо нас наших переговорщиков. Имея определенный опыт в ведении переговоров, никогда не слышал о переговорах в подобном формате", — сказал Карапетян.