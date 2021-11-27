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Врио МЧС РФ вылетел в Дзержинск, где после взрыва горит оборонный завод

Врио МЧС РФ вылетел в Дзержинск, где после взрыва горит оборонный завод Врио главы МЧС России вылетает в нижегородский Дзержинск, где происходит крупный пожар на Заводе имени Я. М. Свердлова.
В регионе
27 ноября 2021 г. 13:39
Врио МЧС РФ вылетел в Дзержинск, где после взрыва горит оборонный завод

Врио главы МЧС России вылетает в нижегородский Дзержинск, где происходит крупный пожар на Заводе имени Я. М. Свердлова.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Оперативная группа центрального аппарата МЧС России во главе с врио главы МЧС России Александром Чуприяном самолетом МЧС России направляется к месту происшествия в городе Дзержинск Нижегородской области", - сказали в ведомстве.

В настоящее время продолжается тушение пожара, возникшего на площади 900 кв. м. Работники завода выведены в безопасное место. Угрозы людям нет, отметили в МЧС.

На заводе им. Я. М. Свердлова в Дзержинске в цехе по производству взрывчатки произошло четыре взрыва. Пострадали два человека, они госпитализированы. Региональная прокуратура начала проверку по факту происшествия.

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