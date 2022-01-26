Впервые в Турции построят хранилище электроэнергии

Подана заявка на монтаж и эксплуатацию первого в Турции хранилища электроэнергии. Инвестиционная стоимость проекта оценивается примерно в 250 млн долларов США.

Подана заявка на монтаж и эксплуатацию первого в Турции хранилища электроэнергии. Инвестиционная стоимость проекта оценивается примерно в 250 млн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, заявку подала компания Progresiva Enerji Yatırımları Ticaret AŞ.

Хранилище с выходной мощностью 1 000 мегаватт в час, которое будет создано в Силиври, станет первым объектом подобного рода в стране.

Хранилища электроэнергии позволяют аккумулировать избыточную электроэнергию, полученную в течение дня, в частности из возобновляемых источников. Накопленная электроэнергия помогает удовлетворить потребности в случае сокращения производства или повышения спроса.

Глава Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK) Мустафа Йылмаз заявил о том, что компании, имеющие лицензии, или компании, желающие получить лицензию, не будут сталкиваться с проблемами, если пожелают добавить хранилища в свои проекты. "Хранилища упростят процесс увеличения мощности чистых энергетических ресурсов, которые в настоящее время составляют более половины установленной электрической мощности страны", - сказал он.