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Впервые в Турции построят хранилище электроэнергии

Впервые в Турции построят хранилище электроэнергии Подана заявка на монтаж и эксплуатацию первого в Турции хранилища электроэнергии. Инвестиционная стоимость проекта оценивается примерно в 250 млн долларов США.
В регионе
26 января 2022 г. 13:41
Впервые в Турции построят хранилище электроэнергии

Подана заявка на монтаж и эксплуатацию первого в Турции хранилища электроэнергии. Инвестиционная стоимость проекта оценивается примерно в 250 млн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, заявку подала компания Progresiva Enerji Yatırımları Ticaret AŞ.

Хранилище с выходной мощностью 1 000 мегаватт в час, которое будет создано в Силиври, станет первым объектом подобного рода в стране.

Хранилища электроэнергии позволяют аккумулировать избыточную электроэнергию, полученную в течение дня, в частности из возобновляемых источников. Накопленная электроэнергия помогает удовлетворить потребности в случае сокращения производства или повышения спроса.

Глава Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK) Мустафа Йылмаз заявил о том, что компании, имеющие лицензии, или компании, желающие получить лицензию, не будут сталкиваться с проблемами, если пожелают добавить хранилища в свои проекты. "Хранилища упростят процесс увеличения мощности чистых энергетических ресурсов, которые в настоящее время составляют более половины установленной электрической мощности страны", - сказал он.

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Версия на английском языке Electricity storage facility to be built in Turkey for first time

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