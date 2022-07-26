Впервые туркменская госкомпания откроет представительство в Азербайджане

ОАО "Транспортно-логистический центр Туркменистана" (ТЛЦТ) откроет официальное представительство в Азербайджане.

ОАО "Транспортно-логистический центр Туркменистана" (ТЛЦТ) откроет официальное представительство в Азербайджане.

Как передает Report, соответствующий документ был подписан на полях конференции "Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязанность и развитие" в Ашхабаде. Партнером компании выступила азербайджанская компания Caspian Logistics Solutions, которая взяла на себя ответственность за организацию регистрации и функционирования представительства в нашей стране.

Подписанный между сторонами документ включает, но не ограничивается сотрудничеством в сфере представления интересов, услуг и сервисов компаний, организацией грузоперевозок и предоставлением логистических решений в регионе.

ТЛЦТ было создано в 2018 году. Его учредителями и акционерами являются все транспортные ведомства Туркменистана. Центр выполняет перевозки грузов различными видами транспорта, в том числе мультимодальные перевозки сочетая автомобильные, железнодорожные, воздушные, морские и контейнерные перевозки, путем отгрузки товаров от места погрузки груза до места его разгрузки, а также работы по хранению, погрузки и разгрузки грузов и таможенного оформления.