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Возросло число погибших при пожарах на юге Турции

Возросло число погибших при пожарах на юге Турции Число погибших в результате лесных пожаров на юге Турции возросло до четырех человек.
В регионе
30 июля 2021 г. 00:30
Возросло число погибших при пожарах на юге Турции

Число погибших в результате лесных пожаров на юге Турции возросло до четырех человек.

Как передает Report, об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли.

"К сожалению, в Мармарисе мы потеряли еще одного гражданина", - написал чиновник в Twiiter.

Ранее он объявлял о трех погибших и 183 пострадавших.

Сейчас, по данным Пакдемирли, двадцатью пожарами охвачены семь провинций: Адана, Анталья, Кайсери, Кютахья, Мерсин, Мугла, Османие. В тушении задействованы три самолета, 38 вертолетов, 680 пожарных машин и около четырех тысяч человек.

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