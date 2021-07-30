Возросло число погибших при пожарах на юге Турции

Число погибших в результате лесных пожаров на юге Турции возросло до четырех человек.

Число погибших в результате лесных пожаров на юге Турции возросло до четырех человек.

Как передает Report, об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли.

"К сожалению, в Мармарисе мы потеряли еще одного гражданина", - написал чиновник в Twiiter.

Ранее он объявлял о трех погибших и 183 пострадавших.

Сейчас, по данным Пакдемирли, двадцатью пожарами охвачены семь провинций: Адана, Анталья, Кайсери, Кютахья, Мерсин, Мугла, Османие. В тушении задействованы три самолета, 38 вертолетов, 680 пожарных машин и около четырех тысяч человек.