Возобновлено авиасообщение между Ростовом и Тбилиси

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Авиакомпания Georgian Airways в пятницу совершила первый за семь лет рейс между Ростовом-на-Дону и Тбилиси, возобновив регулярное авиасообщение.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости представитель Ростовского аэропорта.

Регулярное прямое авиасообщение между РФ и Грузией было отменено в 2006 году после обострения отношений между странами, затем временно восстановлено в 2008 году, а потом вновь прервано после августовских событий и разрыва дипотношений. Решение о восстановлении авиасообщения было принято в сентябре 2014 года. После этого регулярные рейсы между Грузией и Россией выполняют три российские авиакомпании ("Сибирь", "Трансаэро" и "Аэрофлот") и одна грузинская (Airzena - Georgian Airways)

"С сегодняшнего дня в расписании международного аэропорта "Ростов-на-Дону" после семилетнего перерыва появился рейс в столицу Грузии", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что перевозка пассажиров по маршруту Тбилиси-Ростов-на-Дону-Тбилиси будет осуществляться национальным авиаперевозчиком Грузии - авиакомпанией Georgian Airways.