Возле здания администрации президента Ирана произошла стрельба

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Мужчина устроил стрельбу возле здания администрации президента Ирана в Тегеране, сообщает Report со ссылкой на Fars.

По предварительной информации, вооруженный ножом мужчина попытался проникнуть в здание, но был остановлен охраной.

Обстоятельства инцидента выясняются.

"Мы пытаемся установить личность нападавшего и выяснить его мотивы", — заявил заместитель губернатора Тегерана Мохсен Хамедани.

Как сообщается, охрана выстрелила в мужчину, после чего его задержали.