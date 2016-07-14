Возле больницы им. Боткина в Москве в перестрелке был ранен полицейский

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Неизвестный ранил в перестрелке полицейского возле Городской клинической больницы им. Боткина в Москве. Об этом сообщает Report со ссылкой на TAСC.

"По предварительным данным, после 22:00 мск возле больницы им. Боткина в Боткинском проезде произошла стрельба, в результате которой ранен полицейский", - сказал источник.

Стрелявший, по предварительным данным, скрылся.

На место происшествия выехали следователи ГСУ СК по Москве для выяснения всех обстоятельств произошедшего.