​Возгорание в двигателе самолета Turkish Airlines ликвидировано - ВИДЕО

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Самолет компании Turkish Airlines, выполнявший рейс по маршруту Милан-Стамбул в субботу совершил экстренную посадку в стамбульском аэропорту из-за возгорания в правом двигателе, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Как передает турецкий телеканал NTV, в настоящее время лайнер находится на земле, ведутся работы по эвакуации пассажиров и тушению огня.

Самолет А320 взлетел из Международного аэропорта имени Ататюрка в субботу утром. После нескольких минут полета в правом двигателе начался пожар. Пилоты запросили разрешение на возвращение и совершили экстренную посадку. На переданных телеканалом кадрах видно, что лайнер успешно приземлился, однако во время торможения двигатель цеплял покрытие взлетно-посадочной полосы, высекая искры.

По последним данным, возгорание в двигателе самолета, следующего по маршруту Милан-Стамбул, ликвидировано. Отмечается, что самочувствие пассажиров самолета удовлетворительное.