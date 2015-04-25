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    ​Возгорание в двигателе самолета Turkish Airlines ликвидировано - ВИДЕО

    Самочувствие пассажиров самолета удовлетворительное

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Самолет компании Turkish Airlines, выполнявший рейс по маршруту Милан-Стамбул в субботу совершил экстренную посадку в стамбульском аэропорту из-за возгорания в правом двигателе, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Как передает турецкий телеканал NTV, в настоящее время лайнер находится на земле, ведутся работы по эвакуации пассажиров и тушению огня.

    Самолет А320 взлетел из Международного аэропорта имени Ататюрка в субботу утром. После нескольких минут полета в правом двигателе начался пожар. Пилоты запросили разрешение на возвращение и совершили экстренную посадку. На переданных телеканалом кадрах видно, что лайнер успешно приземлился, однако во время торможения двигатель цеплял покрытие взлетно-посадочной полосы, высекая искры.

    По последним данным, возгорание в двигателе самолета, следующего по маршруту Милан-Стамбул, ликвидировано. Отмечается, что самочувствие пассажиров самолета удовлетворительное.

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