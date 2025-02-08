Турция продолжает восстановление регионов после землетрясений 2023 года

Прошло 2 года с момента разрушительных землетрясений 6 февраля 2023 года в турецкой провинции Кахраманмараш, события вошли в историю как "катастрофа 21 века".

Прошло 2 года с момента разрушительных землетрясений 6 февраля 2023 года в турецкой провинции Кахраманмараш, события вошли в историю как "катастрофа 21 века".

Корреспондент турецкого бюро Report принял участие в трехдневном медиатуре, организованном управлением коммуникаций администрации президента Турции. В медиатуре около 100 журналистов из 12 стран ознакомились с ходом восстановительных работ в провинциях Адыяман, Кахраманмараш и Хатай, наиболее сильно пострадавших от стихийного бедствия.

Губернатор Адыямана Осман Варол отметил, что в жилом районе Индере продолжаются масштабные восстановительные работы. "Новая часть города поможет разместить 67 тыс. жителей. Тысячи жителей уже обеспечены жильем", - сказал он.

В городе Кахраманмараше, где находился эпицентр землетрясения, при поддержке азербайджанского правительства строится квартал "Азербайджан".

Глава отдела Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD) Орхан Татар заявил, что в настоящее время государство предпринимает все возможные шаги для устранения последствий землетрясения.

Отметим, что 6 февраля 2023 года в провинции Кахраманмараш произошли мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Зона бедствия охватила 11 провинций и соседние страны. Подземные толчки длились 105 секунд и унесли жизни 53 537 человек, более 107 тысяч пострадали. Было разрушено около 39 тысяч зданий.