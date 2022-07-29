Восемь человек погибли при пожаре в общежитии на юге Москвы

В результате пожара в общежитии на Алма-Атинской улице на юге Москвы на площади 100 кв. м. погибли восемь человек, еще три человека пострадали.
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"По улице Алма-Атинской улице, дом 7, корпус 2, в общежитии на втором этаже начался пожар. Площадь - 100 кв. м", - сказал собеседник агентства.
"По предварительным данным, в результате пожара погибли восемь человек. Там было много жильцов, кого успели - эвакуировали", - сказал собеседник агентства.
Возгорание началось на первом этаже, где сдавались в аренду комнаты. В настоящее время пожар локализован.
Разбор завалов продолжается.