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Восемь человек погибли при пожаре в общежитии на юге Москвы

Восемь человек погибли при пожаре в общежитии на юге Москвы В результате пожара в общежитии на Алма-Атинской улице на юге Москвы на площади 100 кв. м. погибли восемь человек, еще три человека пострадали.
В регионе
29 июля 2022 г. 02:13
Восемь человек погибли при пожаре в общежитии на юге Москвы

В результате пожара в общежитии на Алма-Атинской улице на юге Москвы на площади 100 кв. м. погибли восемь человек, еще три человека пострадали.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"По улице Алма-Атинской улице, дом 7, корпус 2, в общежитии на втором этаже начался пожар. Площадь - 100 кв. м", - сказал собеседник агентства.

"По предварительным данным, в результате пожара погибли восемь человек. Там было много жильцов, кого успели - эвакуировали", - сказал собеседник агентства.

Возгорание началось на первом этаже, где сдавались в аренду комнаты. В настоящее время пожар локализован.

Разбор завалов продолжается.

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