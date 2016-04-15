​Вопрос о предоставлении Россией льготного военного кредита для Армении обсудят сегодня в Ереване

Баку. 15 Апреля. REPORT.AZ/ Правительства кавказского государства планирует получить около 200 миллионов долларов на закупку вооружений из нашей страны.

Как передает Report, рамочное соглашение о приобретении современных видов вооружения из России с армянской стороной было подписано в 2015 году.

В ходе недавнего визита Дмитрия Медведева в Ереван премьер армянского правительства Овик Абрамян попросил главу российского кабинета ускорить заключение контракта, связанного с поставками военной продукции в Армению. Перечень закупаемого оружия и условия кредитования и станут сегодня предметом обсуждения. В дальнейшем предстоит продолжить переговоры с Рособоронэкспортом, после чего будут согласованы конкретные объемы, сроки и ассортимент поставок.

Центробанк Армении планирует провести расчеты через структуры Внешэкономбанка, со стороны военного ведомства Армении будет предложен конкретный проект решения о реализации положений Соглашения между правительствами двух стран.

В Москве ранее звучали призывы к осторожности в политике военно-технического сотрудничества со странами участницами замороженных конфликтов. Своя программа военных закупок в России есть и у Азербайджана, который остается одной из сторон карабахского противостояния.