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Вооруженные силы Украины вошли в Тростянец

Вооруженные силы Украины вошли в Тростянец Украинские войска близки к возвращению полного контроля над Тростянцем Сумской области.
В регионе
26 марта 2022 г. 20:40
Вооруженные силы Украины вошли в Тростянец

Украинские войска близки к возвращению полного контроля над Тростянцем Сумской области.

Как передает Report, об этом отмечает в Facebook Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

Вооруженные силы продолжают отбивать Тростянец. Вскоре город будет очищен от остатков российских войск.

"Украинское сафари 2.0" в Тростянце Сумской области идет по плану, финальной его части", – говорится в сообщении.

Накануне глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий рассказал об активных боях в Тростянецкой общине. Он, в частности, выразил сдержанный оптимизм относительно скорого освобождения нескольких населенных пунктов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоUkrayna silahlı qüvvələri Trostyanes şəhərinin bir hissəsini azad edib

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