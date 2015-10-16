Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Турции опровергли заявление США о том, что турецкие истребители уничтожили автомобиль ИГИЛ в Сирии.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, информацию об этом распространил Генеральный штаб Вооруженных сил страны.

Как сообщили в Белом доме, вчера ночью в воздушных операциях принимали участие и турецкие истребители, которые уничтожили автомобиль ИГИЛ.

Однако по информации, автомобиль ИГИЛ уничтожен не турецкими истребителями, а беспилотником США.