Вооруженные силы Турции обезвредили в Сирии 18 боевиков ИГ

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В рамках антитеррористической операции в Сирии "Щит Евфрата" ("Fırat kalkanı") Вооруженные силы Турции уничтожили 18 боевиков ИГ.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, информацию распространил Генштаб ВС Турции.

В информации говорится, что в результате авиаударов было разрушено 182 убежищ и оборонительных точек террористов.

В 149-й день операции продолжаются бои по расчистке от террористов сирийских регионов Суфланиях и Кабр аль Мукри.

Отметим, что проводимая в Сирии Вооруженными силами Турции операция "Щит Евфрата" началась 24 августа 2016 года.