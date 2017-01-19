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    Вооруженные силы Турции обезвредили в Сирии 18 боевиков ИГ

    Бои по расчистке от террористов сирийских регионов Суфланиях и Кабр аль Мукри продолжаются

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В рамках антитеррористической операции в Сирии "Щит Евфрата" ("Fırat kalkanı") Вооруженные силы Турции уничтожили 18 боевиков ИГ.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, информацию распространил Генштаб ВС Турции.

    В информации говорится, что в результате авиаударов было разрушено 182 убежищ и оборонительных точек террористов.

    В 149-й день операции продолжаются бои по расчистке от террористов сирийских регионов Суфланиях и Кабр аль Мукри.

    Отметим, что проводимая в Сирии Вооруженными силами Турции операция "Щит Евфрата" началась 24 августа 2016 года. 

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