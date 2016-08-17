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    Вооруженное нападение на пост ДПС совершено в Подмосковье

    Убит один полицейский

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Вооруженное нападение на пост ДПС совершено в Подмосковье.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, убит один сотрудник полиции, число пострадавших уточняется.

    "Нападение совершили несколько неизвестных, предположительно, уроженцы Северного Кавказа. Они обстреляли пост ДПС на Щелковском шоссе", - сказал источник агентства в правоохранительных органах.

    В Москве и области введен план "Перехват" для розыска автомобиля, на котором скрылись нападавшие.

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