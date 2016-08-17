Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Вооруженное нападение на пост ДПС совершено в Подмосковье.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, убит один сотрудник полиции, число пострадавших уточняется.

"Нападение совершили несколько неизвестных, предположительно, уроженцы Северного Кавказа. Они обстреляли пост ДПС на Щелковском шоссе", - сказал источник агентства в правоохранительных органах.

В Москве и области введен план "Перехват" для розыска автомобиля, на котором скрылись нападавшие.