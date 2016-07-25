​Вооруженная группа в Ереване сожгла полицейский автобус

Баку. 25 Июля. REPORT.AZ/ Вооруженная группа, захватившая здание полка патрульно-постовой службы в Ереване, в понедельник сожгла служебный полицейский автобус Chevrolet.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба полиции Армении.

"Вооруженная группа на территории полка ППС несколько минут назад сожгла служебный полицейский автобус Chevrolet. А накануне вечером, после того, как члены группы сожгли полицейскую "Газель", они вынесли на улицу автомобильную шину, положили в нее пули и зажгли ее, создавая реальную угрозу для жителей окрестных домов", — говорится в сообщении.

Правоохранительные органы призвали членов группы не предпринимать действий, которые являются опасными для жизни и здоровья граждан и накаляют ситуацию.