Военные вертолеты Турции дважды нарушили воздушное пространство Армении

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Военно- транспортные вертолеты Турции за последние несколько дней дважды нарушали воздушное пространство Армении. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении гражданской авиации при правительстве республики.

"6 и 7 октября в течение 2-4 минут транспортные вертолеты Вооруженных Сил Турции нарушили воздушное пространство Армении", - отметили в ведомстве.

Диспетчеры компании "Армаэронавигация" связались с турецкими коллегами, которые объяснили происшествие плохими погодными условиями", - сообщил представитель ведомства. Он сказал, что воздушная граница республики была нарушена в направлении города Армавир (в 48 км к западу от Еревана), вертолеты летели по маршруту Игдыр-Карс на востоке Турции, близ границы с Арменией.