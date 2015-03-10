Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Военные Великобритании и США проведут тренинги для армии Казахстана в ходе учений "Степной орел-2015". Об этом, как сообщает Report со ссылкой на "newskaz", говорится в заявлении пресс-службы министерства обороны Казахстана.

"В апреле текущего года состоится первый этап Международного тактико-специального миротворческого учения "Степной орел-2015". В ходе первого этапа будут отработаны операции на ротном уровне и военный процесс принятия решения", - говорится в сообщении.

Учение "Степной Орел-2015" пройдет в два этапа. Во время I этапа представители Вооруженных сил Великобритании проведут тактическое обучение на уровне пехотной роты, в то время как ВС США одновременно проведут мероприятия по специализации и подготовке штабов бригады и батальона ко II этапу.

Учение "Степной орел" проводится с 2003 года. Ежегодно на учения привлекается более 1 500 человек, а также военные наблюдатели из иностранных государств, эксперты из различных штабов НАТО и военно-дипломатический корпус, аккредитованный в Казахстане.