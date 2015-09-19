Военные учения "Центр-2015" вступили в завершающий этап

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Маневры стратегических учений "Центр-2015" близятся к завершению. Как сообщает Report со ссылкой на Минобороны России, через два дня почти 100 тыс. российских военнослужащих и семь тысяч единиц бронетехники начнут заключительный марш-бросок на места постоянной дислокации.

В субботу, 19 сентября, у военных предпоследний день учебных маневров, в которых принимает участие около 95 тыс военных и все виды Вооруженных Cил России.

Экипажи Военно-космических сил отрабатывают навыки на полигонах в Астраханской и Оренбургской областях. Боевую задачу авиация выполняет при участии наземной группировки. В маневрах задействована авиация и десант.