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    Вблизи латвийской морской границы замечен российский военный корабль

    Минобороны России пока не прокомментировало происшедшее

    Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ На расстоянии 11,11 км от морской границы Латвии был замечен российский военный корабль.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом отмечают латвийские военнослужащие. 

    "22 мая в латвийской эксклюзивной экономической зоне в шести морских милях от территориальных вод (11,11 км) обнаружен малый ракетный корабль ВМФ России "Пассат 570"", - отмечается на официальной странице в Twitter Национальных вооруженных сил Латвии. 

    Министерство обороны России пока не прокомментировало происшедшее.

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