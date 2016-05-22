​Военные Ирана произвели успешный пуск двух ракет в рамках учений

Баку. 22 Май. REPORT.AZ/ Военные Ирана осуществили успешный пуск баллистических ракет малой дальности "Nazeat" и "Fajr-5" (Фаджр-5) в ходе учений наземных войск, которые начались в центральной части Ирана.

Как передает Report, об этом сообщае в воскресенье агентство IRNA.

"Цель военных учений заключается в улучшении оборонной способности и осуществлении тактик, которые используются в опосредованных и ассиметричных войнах", — цитирует агентство командующего сухопутными войсками ИРИ Ахмада Резу Пурдастана.

Он также добавил, что сухопутные войска Ирана полностью готовы к обороне страны. По его словам, замысел учений заключается в сохранении мира в регионе.

Учения начались в городах Кашан и Исфахан.