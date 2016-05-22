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    ​Военные Ирана произвели успешный пуск двух ракет в рамках учений

    Цель военных учений заключается в улучшении оборонной способности

    Баку. 22 Май. REPORT.AZ/ Военные Ирана осуществили успешный пуск баллистических ракет малой дальности "Nazeat" и "Fajr-5" (Фаджр-5) в ходе учений наземных войск, которые начались в центральной части Ирана.

    Как передает Report, об этом сообщае в воскресенье агентство IRNA.

    "Цель военных учений заключается в улучшении оборонной способности и осуществлении тактик, которые используются в опосредованных и ассиметричных войнах", — цитирует агентство командующего сухопутными войсками ИРИ Ахмада Резу Пурдастана.

    Он также добавил, что сухопутные войска Ирана полностью готовы к обороне страны. По его словам, замысел учений заключается в сохранении мира в регионе.

    Учения начались в городах Кашан и Исфахан.

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